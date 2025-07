Esecuzione di manutenzione straordinaria lungo le strade del centro, è stata disposta una nuova disciplina veicolare. Il 28 luglio si asfalterà via Salso, con traffico interdetto per 24 ore. Il 29 idem in via Giarretta.

Il provvedimento nello specifico prevede il divieto di transito e sosta con rimozione ambo i lati in via Salso nel tratto compreso tra il Ponte Federico II di Svevia e la rotonda di viale Europa da lunedì 28 Luglio fino a conclusione lavori.

Divieto di transito e sosta con rimozione ambo i lati anche dal tratto di via Giarretta fino al passaggio a livello dal 29 Luglio e fino a ultimazione dei lavori. Durante l’intervento, il flusso veicolare potrà transitare dal passaggio a livello fino all’incrocio con via Dalla Chiesa.