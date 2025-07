Una serie di lavori in vie centrali della città modificano per qualche giorno la viabilità.

Si avvia a conclusione la posa dell’asfalto in Via Nazario Sauro. Dal Comune arriva un invito alla cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a collaborare per consentire il regolare svolgimento dei lavori in sicurezza.

Gli altri interventi riguardano la collocazione di un temporaneo divieto di sosta che, a partire da lunedì 14 luglio e fino al termine dei lavori, è stato disposto nei seguenti tratti stradali: Via Principe di Napoli / Banchina Marinai d’Italia – per consentire la realizzazione della segnaletica orizzontale; e poi Via Salso (ambo i lati), dall’angolo con il ponte Federico II di Svevia fino all’angolo con Viale Europa – per l’avvio dei lavori di sacrifica del manto stradale e successiva posa del nuovo asfalto. In via Salso è già stata collocata la segnaletica che impedisce la sosta fino alla conclusione dei lavori.