Hanno preso il via questa mattina, nella strada che conduce alla spiaggia di Mollarella, i lavori di ripristino finalizzati a eliminare il rischio di allagamenti nella zona, aggravato dalle piogge torrenziali registrate nelle ultime settimane.

“Il taglio del manto stradale si è reso necessario per far fronte alla situazione di emergenza determinata dalle intense precipitazioni e dal conseguente accumulo di acqua – fa sapere l’amministrazione – Nonostante le difficoltà tecniche e procedurali, sono state create le condizioni necessarie per consentire l’avvio degli interventi da parte della ditta incaricata dalla Provincia, che provvederà nel più breve tempo possibile al ripristino delle condizioni essenziali di sicurezza e percorribilità della strada. I lavori sono eseguiti a cura del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

L’Amministrazione Comunale – conclude la nota – rivolge un sentito ringraziamento al Presidente Giuseppe Pendolino e al Consigliere Provinciale Anna Triglia per l’attenzione e la collaborazione dimostrate. Si confida nella comprensione dei cittadini per i temporanei disagi, necessari a garantire la sicurezza e la funzionalità della viabilità”.