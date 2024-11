Lavori stadio comunale Dino Liotta, interrogazione consiliare di Angelo Curella.

Oggetto: Interrogazione e chiarimenti in merito ai lavori eseguiti nello stadio Dino Liotta

Lo stadio comunale Dino Liotta, è stato di recente interessato da un importante intervento di manutenzione e restyling che tra le altre opere in primis prevedevano la sostituzione ed adeguamento del rettangolo di gioco e la impermeabilizzazione delle coperture della tribuna e gradinata, il tutto finanziato nell’ambito dei finanziamenti di “rigenerazione urbana”.

La seconda settimana di settembre 2024, è stato riconsegnato lo stadio permettendo alla squadra di svolgere gli allenamenti e di disputare le gare di campionato casalinghe.

Già alle prime piogge (credo il 25 di settembre), era stata segnalata la presenza di infiltrazioni di acqua piovana dalle coperture della tribuna e della gradinata, ma speravo che tutto fosse stato sistemato e risolto da parte del soggetto esecutore.

Invece nulla è stato risolto anzi le infiltrazioni si sono accentuate e ora presenti in più punti delle coperture e questo si è potuto appurare a seguito delle ultime precipitazioni (in particolare 10 novembre 24, gara Licata – Akragas).

E’ evidente che i lavori che sono stati realizzati non sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte e questo si evince dal fatto che sia in gradinata che in tribuna in giornate di pioggia anche di lieve intensità, le coperture consentono copiose infiltrazioni di acqua piovana, provocando grossi disagi agli spettatori ma soprattutto alle strutture.

Il manto erboso nel rettangolo di gioco, non risulta essere stato posato a regola d’arte difatti si presenta non perfettamente allineato e con presenza di forti dislivelli nelle giunture, tra l’altro non permette nemmeno un perfetto drenaggio in caso di piogge.

La curva, perché ancora non è stata aperta? L’intervento era previsto nel progetto, perché allora non è stata consegnata e messa a disposizione dei tifosi?

Alla luce di quanto sopra descritto, il sottoscritto Angelo Curellain veste di consigliere comunale ed in rappresentanza della città, CHIEDE al Sig. Sindaco e/o a chi di competenza, quali azioni si sono intraprese e/o si stanno portando avanti nei confronti del Direttore dei Lavori, dell’impresa esecutrice e dei collaudatori/asseveratori che hanno sicuramente certificato e sottoscritto che tutte le opere previste in progetto, sono state realizzate a perfetta regola d’arte consentendo altresì il pagamento e la corresponsione di quanto dovuto come stato di avanzamento finale dei lavori.

Ricordo a me stesso che la dichiarazione di fine lavori, il collaudo e le asseverazioni di conformità, sono tra le più importanti dichiarazioni in un cantiere sia pubblico che privato attestando ognuno per le proprie competenze che tutti i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte e dichiarando che è stato rispettato integralmente il contenuto del progetto e pertanto si può procedere alla dichiarazione di Agibilità e corresponsione di eventuali somme dovute a saldo per i lavori eseguiti.

Prego il Sig. Sindaco ed il RUP di agire tempestivamente nei confronti del direttore dei lavori, dell’impresa esecutrice ed eventuali tecnici collaudatori/asseveratori, affinché possano trovare rimedio alle incongruenze e difetti di esecuzione da me sollevate e segnalate da molti cittadini, in modo da dare risposta alla cittadinanza e ai tifosi ed evitare soprattutto che lo stadio possa essere nuovamente dichiarato inagibile dalle autorità competenti.

Resto in attesa di una Sua celere risposta e soprattutto spero inun’azione immediata e concreta nei confronti di chi ha svolto con negligenza il proprio lavoro, nella speranza di poter rimediare celermente agli errori fatti e che questo serva da insegnamento per tutti i cantieri finanziati con soldi dei contribuenti al fine di garantirne un corretto utilizzo e di salvaguardare il più possibile il patrimonio immobiliare della nostra amata città.