A margine della presentazione del nuovo direttore generale Angelo Costa, il delegato per le strutture sportive del Licata calcio, Giorgio Peritore, ha fornito dettagli importanti relativamente all’avvio dei lavori di restyling allo stadio comunale Dino Liotta. “Quasi certamente quella di domenica sarà la nostra ultima partita al Liotta per questa stagione – il suo commento – i lavori prenderanno il via ai primi di marzo. Giocheremo le partite casalinghe a Ravanusa che ci ospiterà fino alla fine dell’anno anche grazie agli ottimi rapporti con il Sindaco D’Angelo”.