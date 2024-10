Dall’Assessorato regionale alle Infrastrutture e Mobilità è arrivato il via libera per l’intervento in somma urgenza a protezione dell’impianto di depurazione di contrada Ripellino, sulla foce del Fiume Salso a causa dell’erosione della costa per le forti mareggiate verificatesi in occasione dell’esondazione del Fiume Salso. Il Comune è già stato avvertito nella figura del Sindaco Angelo Balsamo che aveva richiesto e ottenuto i sopralluoghi propedeutici all’ottenimento del finanziamento.

I lavori sono stati autorizzati dopo l’espletamento di una serie di sopralluoghi successivi alla perturbazione. La somma stanziata è di 700mila euro e l’intervento “è finalizzato ad eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità”. E’ verosimile che i lavori prenderanno il via la prossima settimana.