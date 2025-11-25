L’Amministrazione Comunale continua a intervenire per migliorare la qualità degli edifici scolastici della città.
Dopo il ripristino degli ascensori e la sistemazione di diversi impianti idraulici, sono iniziati anche i lavori per la sostituzione delle tende nel plesso “Angelo Parla”.
“Il nostro obiettivo – spiega l’assessore Federico a nome dell’amministrazione – è garantire scuole più accoglienti e funzionali, un percorso necessario dopo anni di manutenzione insufficiente”.
Il 21 Novembre scorso la Giunta Comunale ha inoltre approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il plesso “Badia”, che prevede:
• nuovo impianto di riscaldamento, mai esistito;
• sistemazione di porte, finestre, bagni e pavimentazioni;
• realizzazione di una stanza riunioni.
“Un impegno concreto per offrire ambienti più sicuri e adeguati ai nostri studenti” conclude Federico.