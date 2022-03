Pubblicità

Individuata la Posizione Organizzativa per il dipartimento Lavori Pubblici. Il professionista – l’architetto Salvatore Di Vincenzo – opererà a Licata in convenzione con il Comune di Palma di Montechiaro. Si va così, quantomeno parzialmente, a colmare una lacuna che negli ultimi mesi ha avuto un peso notevole nella gestione di uno dei dipartimenti strategici per il funzionamento della macchina comunale.