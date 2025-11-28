Primi interventi all’interno dell’area portuale di Licata dopo l’insediamento del commissario straordinario dell’Autorità Portuale, Annalisa Tardino. E’ stata infatti appena pubblicata una procedura negoziata per lavori di rifunzionalizzazione delle banchine e per il miglioramento degli accosti, con sostituzione degli arredi banchina e collocazione pontili per naviglio pescherecci. Si tratta di un progetto esecutivo da due milioni di euro che ha come Stazione appaltante l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale. I lavori in questione sono inseriti nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2025/2027. Nelle scorse settimane, la commissaria Tardino aveva anticipato massima attenzione anche per i porti decentrati gestiti dall’Autorità di Sistema. Per Licata e i suoi operatori del mare, arriva questo primo intervento la cui esecuzione contribuirà a migliorare le condizioni e la funzionalità dell’area.