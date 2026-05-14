Un’Interrogazione sull’affidamento dei lavori di riqualificazione urbana di Piazza Attilio Regolo è stata presentata dai consiglieri comunali del Gruppo Restart-M5S.

Ecco il testo integrale del documento.

I sottoscritti Daniele Cammilleri, Viviana Dainotto, Eusebio Vicari, Elisa Cigna e Fabio Amato, nella qualità di consiglieri del gruppo Restart – 5 stelle del Comune di Licata,

premesso che la media dei ribassi per l’aggiudicazione delle gare di appalto nei lavori pubblici con procedura aperta in Sicilia è di oltre il 30%;

che il Comune di Licata per i lavori riqualificazione urbana di Piazza Attilio Regolo ha scelto di procedere con la procedura negoziata, anziché con la procedura aperta;

che l’importo dei lavori per la procedura negoziata di riqualificazione urbana di Piazza Attilio Regolo è stato indicato in € 999.912,32;

che la legge sugli appalti prevede per la procedura negoziata la consultazione di almeno 5 operatori economici per i lavori di importo inferiore ad 1 milione di euro, e la consultazione di almeno 10 operatori economici per i lavori di importo superiore ad 1 milione di euro;

considerato che nell’importo di € 999.912,32 indicati come base di gara non sono state inserite né la voce relativa agli “oneri di conferimento in discarica” per l’importo di € 10.000,00, né la voce relativa alle “spese per allacci – risoluzione interferenze” per l’importo di € 2.000,00;

che qualora tali voci fossero state inserite nell’importo della gara, il Comune avrebbe dovuto invitare nella procedura negoziata almeno 10 operatori economici e non 5;

ritenuto che, dei 5 operatori economici invitati, ben 4 non hanno presentato offerta per l’aggiudicazione, ed il Comune ha aggiudicato i lavori all’unica ditta partecipante, con un ribasso di appena il 6% rispetto all’importo di € 999.912,32;

tutto ciò premesso, considerato e ritenuto chiedono di sapere:

– le motivazioni che hanno indotto l’amministrazione comunale a scegliere la procedura negoziata, anziché la procedura aperta (che avrebbe potuto consentire un ribasso maggiore, con un importante risparmio di spesa per le risorse comunali);

– quali indagini di mercato sono state effettuate, ovvero quali elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all’art. 49 del codice degli appalti, sono stati consultati dal Comune per invitare le ditte partecipanti, dal momento che ben 4 dei 5 operatori economici non hanno partecipato alla procedura;

– se l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno verificare l’importo posto a base della procedura negoziata di € 999.912,32 (senza l’inserimento degli “oneri di conferimento in discarica” per l’importo di € 10.000,00, e delle “spese per allacci – risoluzione interferenze” per l’importo di € 2.000,00), che ha permesso la consultazione di solo 5 ditte anziché 10;

Si chiede una risposta urgente, dal momento che i lavori stanno per iniziare, esiste una scadenza per finire i lavori, e si poterebbe determinare un grave pregiudizio economico per la città di Licata.

Daniele Cammilleri, Viviana Dainotto, Eusebio Vicari, Elisa Cigna e Fabio Amato – consiglieri comunali Restart-M5S