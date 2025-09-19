Intervento del Gruppo consiliare Movimento Cinque Stelle Restart in merito all’avvio dei lavori su due palestre comunali.
Il nostro gruppo consiliare accoglie con favore la notizia della nomina del RUP e del team tecnico-amministrativo per l’avvio dei lavori di ristrutturazione delle palestre scolastiche “Guglielmo Marconi” e “Maria Anna Serrovira”.
Un ringraziamento particolare va all’on. Angelo Cambiano, che attraverso un emendamento alla legge finanziaria regionale ha permesso di destinare al Comune di Licata un finanziamento di 150.000 euro, fondamentale per dare avvio agli interventi.
Si tratta di un primo passo importante per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle strutture sportive comunali, luoghi essenziali per la crescita e la formazione dei nostri giovani.
Il gruppo consiliare Movimento Cinque Stelle Restart continuerà a seguire con attenzione l’iter dei lavori e a sostenere tutte le iniziative utili a garantire maggiore sicurezza, qualità e vivibilità agli spazi pubblici della nostra città.
I consiglieri comunali – Fabio Amato, Daniele Cammilleri, Viviana Dainotto, Elisa Cigna, Eusebio Vicari