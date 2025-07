“Si comunica che i lavori di asfaltatura previsti per lunedì 28 e martedì 29 luglio in via Salso e via Giarretta sono rinviati per cause di forza maggiore.

La circolazione stradale sarà regolarmente consentita nei giorni indicati.

Sarà data tempestiva comunicazione alla cittadinanza non appena verranno riprogrammati gli interventi”. A darne notizia – attraverso un post – è la pagina social del Sindaco Angelo Balsamo.