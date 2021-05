All’ospedale San Giacomo d’Altopasso è in corso il restyling della portineria e dell’ingresso principale. Da qualche giorno ha preso infatti il via l’intervento appaltato dall’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento che – una volta completato – darà una nuova immagine dell’ingresso al nosocomio. E del resto, le condizioni del locale portineria ma anche della cancellata erano fatiscenti ormai da tempo e nell’ultimo periodo si era posto rimedio con delle soluzioni-tampone come quella di piazzare una rete di contenimento sul cornicione sovrastante la portineria da cui minacciavano di staccarsi consistenti porzioni di intonaco. In virtù dell’esecuzione di questo intervento di restyling, sono state impartite disposizioni alternative dalla direzione sanitaria: l’ingresso al Pronto soccorso (nelle more del completamento dei lavori) avviene dalla bretella che incrocia con la discesa di Monserrato, mentre il resto dell’utenza può entrare in ospedale dall’ingresso sul lato nord in direzione del vecchio Hotel Sant’Angelo.