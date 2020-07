“I lavori appena iniziati nel quartiere Fondachello – Playa, che consentiranno di eliminare gli allagamenti che si registrano ogni volta che piove, rappresentano una risposta chiara e netta dell’amministrazione comunale alla drammatica problematica che nel rione in questione si registra da sempre”.

A scriverlo, in una nota, è il consigliere comunale di maggioranza Salvatore Posata.

“Sin dal primo giorno del mio insediamento – aggiunge Posata – seguo la questione e, insieme all’amministrazione comunale, sollecito gli organi competenti ad intervenire tempestivamente. Il primo, importante, risultato lo abbiamo ottenuto. Due giorni fa è stato aperto il cantiere dei lavori per l’allontanamento delle acque meteoriche, e di adeguamento delle condotte di smaltimento delle acque bianche in via Casella. Intervento fondamentale per risolvere il problema degli allagamenti nella zona. Sono molto soddisfatto, ed annuncio che continuerò a monitorare la situazione. Il mio impegno per i residenti di Fondachello – Playa e per il resto della cittadinanza, proseguirà senza sosta”.