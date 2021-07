Pubblicità

Il Sindaco Giuseppe Galanti, con ordinanza n° 57 del 19 luglio 2021 ha disposto la disciplina veicolare per l’esecuzione del programma dei lavori di scerbatura di strade e marciapiedi del centro urbano.

Nel dettaglio, l’ordinanza dispone che a partire da martedì 20 luglio e fino al 6 agosto 2021, nella fascia oraria giornaliera compresa tra le ore 7 e le ore 18, secondo l’ordine e la tempistica preventivamente indicate dalla cartellonistica, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione nelle seguenti vie e piazze: piazza della Vittoria, piazza Attilio Regolo, via Principe di Napoli, via Marianello, via Carlo Alberto dalla Chiesa, via Mogadiscio, via Nazario Sauro, viale XXIV Maggio, piazza Sant’Angelo, via Dante Alighieri.

II servizio segnaletica del Dipartimento Polizia Municipale avrà il compito di predisporre e collocare la necessaria segnaletica.

Il Dipartimento Area Tecnica avrà il compito di sovrintendere e coordinare i lavori avendo particolare cura di spostare la segnaletica mobile tempestivamente nelle aree interessate dagli interventi.