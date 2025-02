I consiglieri comunali della Democrazia Cristiana di Licata, Francesco Moscato e Salvatore Posata, esprimono grande soddisfazione per l’inizio dei lavori di ripristino della cancellata della Villa Elena. Questo importante intervento è stato reso possibile grazie all’impegno dell’onorevole Carmelo Pace, che ha ottenuto un finanziamento di 100.000 euro dalla Regione Siciliana, parte dei 200.000 euro stanziati per il progetto.

La Villa Elena, uno dei principali polmoni verdi del centro storico di Licata, è stata spesso oggetto di atti vandalici, soprattutto nelle ore notturne, a causa della mancanza di una recinzione adeguata. Il ripristino della cancellata rappresenta un passo fondamentale per garantire la sicurezza e la fruibilità di questo spazio pubblico, molto amato dai cittadini.

“Ringraziamo l’onorevole Carmelo Pace per il suo intervento decisivo,” dichiarano Moscato e Posata. “Grazie al suo impegno, la nostra proposta di ripristinare la cancellata della Villa Elena è stata accolta e finanziata. Questo progetto non solo migliorerà la sicurezza della villa, ma restituirà anche ai cittadini un luogo di svago e relax in condizioni ottimali.”

I lavori di ripristino, che già sono iniziati, prevedono la reinstallazione della cancellata e la messa in sicurezza dell’intera area. “Siamo orgogliosi di vedere realizzato questo progetto,” concludono i consiglieri. “Continueremo a lavorare per il bene della nostra comunità, affinché Licata possa diventare sempre più bella e vivibile.”