Un’interrogazione è stata presentata dai consiglieri del Gruppo consiliare Restart – Cinque stelle. Eccone il testo integrale.

OGGETTO: Interrogazione con risposta scritta e orale circa l’interruzione dei lavori di consolidamento degli argini del fiume in Via Umberto II e lo stato di pericolosità del manto stradale.

I sottoscritti Eusebio Vicari, Viviana Dainotto, Daniele Cammilleri, Elisa Cigna e Fabio Amato, nella qualità di consiglieri del gruppo Restart – 5 stelle del Comune di Licata,

PREMESSO

– che in via Umberto II sono stati avviati fondamentali lavori di consolidamento degli argini del fiume, un’opera strategica per la sicurezza idrogeologica del nostro territorio e per la viabilità cittadina;

– che recentemente il tratto di strada interessato dal cantiere è stato riaperto al traffico a doppio senso di marcia per agevolare il flusso veicolare;

RILEVATO

– che subito dopo la suddetta riapertura, si è assistito a una totale e preoccupante stasi delle attività di cantiere;

– che il tratto stradale in oggetto versa attualmente in condizioni di estremo degrado: la carreggiata è disseminata di profonde buche e vere e proprie voragini che rendono la circolazione estremamente pericolosa;

– che tale situazione rappresenta un rischio concreto per l’incolumità fisica degli automobilisti e dei centauri, oltre a causare danni strutturali ai mezzi privati; CONSIDERATO

– che il ripristino della viabilità a doppio senso, pur condivisibile nell’intento, non può prescindere dalla messa in sicurezza minima del fondo stradale, specialmente se i lavori di consolidamento subiscono battute d’arresto;

– che il perdurare dell’inerzia espone l’Ente a potenziali richieste di risarcimento danni e, cosa ancor più grave, a responsabilità civili e penali in caso di incidenti;

tutto ciò premesso, rilevato e considerato

CHIEDONO DI SAPERE:

– Quali siano i motivi tecnici o amministrativi che hanno determinato il fermo dei lavori di consolidamento degli argini subito dopo la riapertura della strada.

– Se sia stata effettuata una verifica sullo stato del manto stradale da parte degli uffici tecnici e perché non si sia provveduto a una sistemazione temporanea ma dignitosa delle buche per garantire la sicurezza.

– Quali siano i tempi previsti per la ripresa dei lavori e per il completamento definitivo dell’opera e del tappetino d’asfalto.

– Quali provvedimenti urgenti si intendano adottare nelle more del completamento dei lavori per eliminare le insidie stradali (voragini) attualmente presenti in Via Umberto II.

I consiglieri del gruppo consiliare Daniele Cammilleri, Fabio Amato, Viviana Dainotto, Eusebio Vicari, Elisa Cigna