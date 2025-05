Il Roggero di Lauria conquista per la prima volta la regata Rotta dei Florio e festeggia il proprio equipaggio guidato dall’armatore-timoniere, Massimo Licata D’Andrea. A portare al successo assoluto i colori del club organizzatore della manifestazione è stata dunque la barca South Kensington che al termine delle due tappe (Mondello-Trapani-Mondello) per complessive 115 miglia ha chiuso in testa la classifica in tempo compensato, primeggiando anche tra le imbarcazioni del gruppo 2 su ‘A Nica di Renato Irrera dello YC Italiano di Genova e su LauriaXCento di Salvatore Nocera a dare anche lei lustro ai colori del club presieduto da Andrea Vitale. Mentre nella classifica finale degli scafi di gruppo 1, il primo posto è andato a Loup Solitaire di Salvatore Pardo della Canottieri Palermo che ha preceduto Corona di Aurelio Gentile dello YC Mediterraneo e QQ7 di Michele Zucchero della Lega Navale Palermo.

Invece a tagliare stanotte in tempo reale il traguardo di Mondello della seconda tappa è stata Corona di Aurelio Gentile che ha avuto al suo fianco Francesco Siculiana un illustre protagonista della vela dell’altura nazionale. La flotta era partita ieri alle 14 da Trapani. Prima ha fatto rotta per un passaggio alla Tonnara Florio di Favignana per poi puntare sul traguardo di Mondello, dove Corona è stata la prima ad arrivare alle 3 di notte dopo poco più di 13 ore e 25 minuti di navigazione quasi tutta di bolina per un vento medio di scirocco che ha caratterizzato la traversata.

Seconda barca arrivata in tempo reale alle prime luci del giorno, Loup Solitaire e terza South Kensington, al cui armatore, Massimo Licata D’Andrea è andato anche un trofeo di nuova istituzione dedicato al compianto Gabriele Guccione, già presidente del Roggero di Lauria.