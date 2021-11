Pubblicità

Passata la fase acuta del maltempo, dai commercianti di Piazza Gondar arriva un appello. “Le pompe idrovore – ci fa sapere un esercente – hanno dimostrato di funzionare bene ma abbiamo notato anche che la loro attivazione non è stata immediata. Ciò che chiediamo è la messa in funzione per tempo, quando è prevista perturbazione, di questi sistemi meccanici così da prevenire anticipatamente eventuali fenomeni di acqua alta”.