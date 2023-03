Pubblicità

17° turno per il campionato di Terza categoria con l’Atletico Licata che torna a giocare al Dino Liotta a distanza di diverse settimane dall’ultima volta. Il match con il Muxar è in programma domani mattina alle ore 10. Sarà possibile assistere alla partita in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Licata 4you web channel a partire dalle ore 10 con telecronaca di Domenico Cannizzaro.