L’assessore Violetta Callea è la nuova Coordinatrice Cittadina dell’Udc Italia guidato in Provincia da Fabio La Felice.

“Sono molto lieta e onorata per questa nomina e metterò subito a disposizione del partito la competenza e l’esperienza sul campo acquisite in favore del territorio e del miei concittadini. Mi sento di dover ringraziare per la fiducia il coordinatore regionale Decio Terrana e mi auguro che il mio apporto al partito sia proficuo nella ricerca di soluzioni alle tante problematiche cittadine”.

Il Segretario Provinciale Fabio La Felice commenta con entusiasmo l’ingresso: L’Udc Agrigentino si arricchisce di una nuova importante figura istituzionale che darà un grande contributo al Partito e alla formazione della lista per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco, Violetta Callea arricchisce la proposta politica Licatese, testimonianza che il partito sa coinvolgere chi ha dimostrato un significativo impegno sociale, mettendo a disposizione della politica indiscusse qualità professionali. A Violetta Callea va la nomina di Segretaria Cittadina del Comune di Licata, insieme all’Onorevole Decio Terrana e all’Onorevole Rosellina Marchetta siamo certi che saprà svolgere il compito assegnatogli con entusiasmo, mettendo in risalto i valori cristiani e della famiglia.