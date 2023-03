Pubblicità

“Con rammarico annuncio di aver lasciato il movimento Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. Nelle scorse settimane era stata pensata una visione differente per le elezioni amministrative di Licata rispetto a quella ufficializzata nelle ultime ore dopo l’incontro di giovedì scorso a Licata a cui ho partecipato manifestando chiaramente il mio disappunto verso le scelte operate. Non sono d’accordo rispetto al cambio operato in extremis e pertanto lascio il movimento dell’on. De Luca. Da ora in poi mi dichiaro indipendente e confermo la mia adesione al progetto politico dell’avvocato Angelo Balsamo, di cui sarò candidato al Consiglio comunale”.

Questo l’intervento di Gianluca Lo Bracco.