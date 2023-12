Pubblicità

Puntata particolare di Domus, l’approfondimento giornalistico del venerdì. A partire dalle ore 17,45, Lanterna Tv sarà infatti in diretta streaming per documentare l’accensione dell’albero di Natale in Piazza Progresso. Incursioni anche nei mercatini di Natale di corso Vittorio Emanuele.

Sarà possibile assistere alla trasmissione in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Lanterna Tv a partire dalle ore 17,45.