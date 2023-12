Pubblicità

Lanterna Tv sarà in diretta per tre appuntamenti religiosi nel mese di Dicembre. Tutti potranno come sempre essere seguiti su PC, tablet, smartphone e smart tv.

Si parte venerdì 8 dicembre con la Santa messa dell’Immacolata celebrata nella Chiesa di San Francesco. Il live in questa occasione sarà al mattino.

Si continua poi mercoledì 13 dicembre quando il canale trasmetterà in diretta streaming la messa e porzioni della successiva processione di Santa Lucia. Con live dalla Chiesa del Carmine e poi con la processione per le vie del centro.

Quindi il gran finale con un momento suggestivo come quello della messa notturna di Natale domenica 24 dicembre. Anche in questo caso, lo streaming avverrà dal Carmine da dove verrà trasmessa l’intera funzione religiosa.

Gli orari dei tre live saranno resi noti nei prossimi giorni.

Sarà possibile assistere alle trasmissioni in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Lanterna Tv.