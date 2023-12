Pubblicità

Sarà un venerdì 8 dicembre pieno di dirette per Lanterna Tv.

Si parte al mattino con la Santa messa dell’Immacolata trasmessa in diretta streaming dalla Chiesa di San Francesco.

Quindi altro appuntamento la sera per una puntata particolare di Domus. Il canale sarà in diretta a partire dalle ore 17,45 da Piazza Progresso dove verrà acceso l’albero di Natale e per documentare l’apertura dei mercatini natalizi.

Sarà possibile assistere alle trasmissioni in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Lanterna Tv.