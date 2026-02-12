ADV

La bufera che in queste ore imperversa su Licata e sulla Sicilia meridionale sta causando non pochi problemi. Detto degli alberi che hanno causato rallentamenti sulla Strada Statale 626 tra Ravanusa e Licata, e di diverse insegne divelte in città, i problemi non stanno mancando nemmeno in centro. In Piazza Progresso il forte vento ha causato il cedimento di uno dei corpi illuminanti in ghisa. Si è staccato il supporto superiore da cui viene proiettata la luce. Per fortuna nessun danno a cose o persone ma il palo risulta visibile danneggiato in molti dei suoi componenti.

In via Ruffo di Calabria, nel quartiere Oltreponte, è crollato un palo della pubblica illuminazione sfiorando un auto in transito rendendo Necessario l’intervento dei pompieri.