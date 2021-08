Pubblicità

“L’amore è” è un nuovo lavoro della fotografa licatese Teresa Bontà. La Location individuata è la Trattoria Palermitana curò Licata di Leo Costa. Teresa Bontà si è avvalsa della collaborazione delle Modelle Miriam Alaimo e Marcella Nitto. Ne è venuto fuori, come al solito, un lavoro bellissimo. Abbiamo sentito Teresa che ci ha spiegato cosa c’è dietro “L’amore è”. “Quando pensiamo all’amore, pensiamo alla persona verso la quale proviamo questo sentimento e le belle emozioni che ci regala. Se proviamo però a descriverlo a provare abbiamo qualche difficoltà, perché non è per niente semplice rinchiudere in poche parole qualcosa di così grande. Non è semplice in Sicilia fare un servizio di questa portata nè tanto denudarsi così tanto in una società che più passa il tempo più diventa sterile nei confronti dell’amore, ho apprezzato la delicatezza di chi era attorno a me, di chi ha vissuto questo momento con passione ma soprattutto per una volta con normalità perché sembra assurdo ma occorre lottare per essere liberi di esprimere la propria normalità”.