Si chiama l’Albero della Vita. E’ la nuova ludoteca che apre i battenti a San Leone, frazione alle porte di Agrigento. Ci hanno spiegato i dettagli i titolari.

“La Ludoteca L’Albero della Vita si trova in Via Sirio 6 al Villaggio Mosè, un punto strategico per il territorio agrigentino poichè facilmente accessibile per quelli che vogliono venirci a trovare, anche per chi arriva dai comuni limitrofi.



All’interno della nostra struttura si organizzano corsi e laboratori sia artistici che scolastici, oltre a feste di compleanno ed eventi a tema”.

L’idea nasce da una giovane psicologa licatese, la Dott.ssa Azzurra R. Incorvaia che occupandosi anche di clinica dello sviluppo ha deciso di realizzare questo progetto ludico/didattico mirato al benessere e alla comunicazione dei bambini tramite le dinamiche relazionali che nascono in maniera spontanea per mezzo di una modalità di gioco formativa.

“Troverete all’interno una mini città con un ampio e colorato spazio giochi attrezzato e studiato nei minimi dettagli per favorire lo sviluppo sociale, fisico, cognitivo ed emotivo dei vostri bambini.

Da sempre il gioco ha la funzione importante di aiutarli ad essere attivi, imparare a fare delle scelte e aumentare la padronanza della pratica nelle azioni da svolgere.

Lo scopo è quello di far sviluppare varie competenze e capacità giocando e divertendosi.

Secondo Maria Montessori il gioco è il lavoro dei bambini ed i giocattoli sono i suoi strumenti, perchè imparano a conoscere se stessi, gli altri ed il mondo che li circonda.

Gli insegnano a capire come funzionano le cose, avere nuove idee, costruire il controllo muscolare e la forza, usare la loro immaginazione, risolvere i problemi ed imparare a collaborare con gli altri”.