Raid alla scuola elementare Serrovira di via Palma. L’amara scoperta è stata fatta dal personale operante nel plesso al momento dell’apertura. I danni non sarebbero ingenti ma resta la gravità del gesto. Il dirigente scolastico Maurizio Buccoleri ha sporto denuncia presso la Compagnia Carabinieri. Indagini sono in corso.