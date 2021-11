Pubblicità

La gioielleria del centro commerciale “Il Porto” ha subìto un furto la notte scorsa. Secondo la prima ricostruzione operata dai Carabinieri della Compagnia di Licata, il commando sarebbe stato costituito da 5 individui, tutti incappucciati. I ladri non sono riusciti ad arraffare i gioielli più costosi perchè custoditi all’interno di una cassaforte. Il bottino portato via (consistente in oro, preziosi e altri oggetti di valore) è in fase di quantificazione. I ladri sono stati messi in fuga dall’azionamento del sistema di allarme. Al Centro commerciale Il Porto è intervenuta anche la Scientifica per eseguire una serie di rilievi.