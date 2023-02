Pubblicità

Cronaca di una serata da incubo per la scuola Giacomo Leopardi. Alle Ore 19 e’ stato registrato il segnale di allarme del plesso Serrovira non funzionante. Da lì, il sopralluogo del dirigente scolastico Buccoleri con un’amara scoperta: entrando nelle classi del piano terra, sono stati trovati tolti 18 infissi delle serrande. “Gli infissi sono stati ritrovati nella palestra inagibile di cui 5 già senza vetro. La porta esterna della palestra divelta – ci fa sapere il dirigente – ho Capito immediatamente che si tratta di furto in atto sventato. In sintesi: quando sono entrato a scuola i ladri sono scappati dalla palestra ed erano entrati da un bagno del piano terra lato opposto all’ingresso principale”. I delinquenti hanno rotto anche l’allarme sonoro esterno a energia solare e il pannello del contatore esterno che era stato montato questa settimana. Nelle prossime ore verrà formalizzata la denuncia. I carabinieri ieri sera e la notte scorsa hanno intensificato il pattugliamento della zona e i corridoi del plesso sono rimasti accesi.