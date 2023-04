Pubblicità

La Madonna Addolorata torna a Sant’Agostino. Si svolgerà oggi la seconda parte della processione. Il fercolo uscirà dalla Chiesa Madre intorno alle 17,30 per seguire il tragitto che la riporterà di notte a Sant’Agostino. Come già successo per la Scinnuta e per il Venerdì, Licata 4you web Channel sarà in diretta streaming a partire dalle ore 17 con lo studio di Giuseppe Cellura e Domenico Cannizzaro inviato esterno con la troupe. La diretta streaming si articolerà in 2 momenti: la prima fase seguirà l’uscita dell’Addolorata dalla Chiesa Madre e il tragitto fino in Piazza Progresso con continui collegamenti esterni e il live della processione. La seconda parte di streaming riguarderà invece il rientro a Sant’Agostino nella notte. Sarà possibile assistere al live collegandosi ai canali Facebook e Youtube di Licata 4you web Channel a partire dalle ore 17.