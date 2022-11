Un laboratorio di pasta artigianale dentro l’Istituto nazionale dei tumori, a Milano. Questa l’idea di Alessandra Lauria, siciliana di Licata, provincia di Agrigento, che da anni lavora nel mondo del food esportando l’arte della pasta fresca e della cucina italiana e siciliana.

“Ho aperto un crowdfunding per finanziare questo progetto no profit – racconta – che inizierò a breve a Milano, li dove sono stata curata da piccola. Avevo 10 anni quando mi fu diagnosticato un sarcoma raro che veniva solo agli anziani e non ai giovani. Eros tata costretta a lasciare la scuola, nonché i miei compagni, la mia famiglia, la Sicilia e tutte le mie abitudini. Il mio mondo a colori si era oscurato. Adesso eccomi di nuovo qui, per creare dei laboratori di pasta all’interno del reparto di Pediatria oncologica dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano“. Con le somme raccolte dal crowdfunding, Alessandra potrà coprire le spese per avviare il progetto, dal nome Simile and make pasta. E dopo? “Ho creato dei pasta kit. Sono delle video lezioni che chiunque può compare, genitori, zii, cugini, dove spiego come fare la pasta. Per dare continuità ai laboratori e per finanziarli. L’obiettivo, oltre al sorriso dei bambini, è l’acquisto di un macchinario medico che serve in reparto ed indicato dalla stessa primaria”.