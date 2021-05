Il sindaco di Licata, Pino Galanti, fa il punto della situazione dei contagi da Covid 19 a Licata, rileva che vigilanza e screening hanno finora evitato la dichiarazione della Zona Rossa, ed invita i licatesi a vaccinarsi.

Finora Licata, malgrado i casi di positività al Covid 19 non siano mancati, ha avuto la possibilità di evitare la “Zona Rossa”.

“Si tratta indubbiamente – è il commento del sindaco Pino Galanti – di un successo, e le ragioni di questo risultato sono da ricercare nella vigilanza che non si è mai fermata e negli screening, praticamente, su tutta la popolazione che sono stati eseguiti continuamente nel drive in di via Panepinto”.

Secondo il primo cittadino bisogna “continuare su questa strada. Invito tutti coloro i quali avvertissero i sintomi tipici del Covid 19 a sottoporsi a tampone senza alcuna esitazione, ovviamente con tutti gli accorgimenti del caso e seguendo le indicazioni che ormai sono note a tutti. Inoltre è fondamentale vaccinarsi, approfittando del proprio turno ed utilizzando il vaccino che ci è stato destinato, per sconfiggere in via definitiva il Coronavirus”.