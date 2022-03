Pubblicità

È una buca profondissima quella che si è aperta in via Cavour, traversa di corso Italia, al passaggio di un autocarro. La Polizia municipale ha chiuso il transito nell’arteria per evitare gravi pericoli alla circolazione stradale ma anche allo stesso transito pedonale. Un’autentica voragine che poteva causare conseguenze ben più gravi.