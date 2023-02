Pubblicità

I Riti religiosi della Settimana Santa licatese in diretta streaming su Licata 4you web channel. Il progetto ambizioso del canale web prevede diverse ore di diretta streaming che andranno dal Venerdì dell’Addolorata fino alla celebrazione del Cristo Risorto con focus in studio alla presenza di ospiti e soprattutto le immagini della passione di Cristo. Nelle prossime settimane verranno resi noti i dettagli e le fasce orarie in cui restare collegati.

Ecco il trailer.