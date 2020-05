La segnalazione di Aurora (8 anni): “Venga ripulito il Cuore di Gesù”

ADV

La sensibilità verso i temi ambientali è un patrimonio da coltivare il più possibile, se poi questa sensibilità arriva dai più piccoli lo è ancora di più. E accogliamo con grande piacere la segnalazione di Aurora Carità, una bambina di 8 anni che frequenta una scuola elementare cittadina. Aurora ci ha girato una fotografia del degrado in cui versa l’area del Cuore di Gesù, uno dei luoghi più belli del nostro territorio. “Chiedo che questa parte di città venga ripulita – dice Aurora al nostro portale – perchè non è giusto maltrattare in questa maniera una zona così bella”. Segnalazione che giriamo agli uffici preposti nella speranza che il Cuore di Gesù possa essere bonificato al più presto.