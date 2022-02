Pubblicità

La 1A Alberghiero ha manifestato il proprio dolore per la scomparsa del compagno Enrico Bonello, deceduto in seguito ad un tragico incidente stradale. La classe e l’Istituto diretto dalla preside Cinzia Montana hanno voluto manifestare il loro dolore. “Era un ragazzo buono e disponibile con tutti – ci dicono dal Re Capriata – apprendere questa notizia ci ha distrutti. Non riusciamo a capacitarci di quanto successo e vogliamo esprimere la nostra massima vicinanza alla famiglia del nostro caro Enrico”.

Un mazzo di fiori e una miniatura di cavalli (la grande passione del giovane studente) sono stati posizionati sul banco dove era seduto all’interno della classe.