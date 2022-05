Pubblicità

La politica licatese ha manifestato il proprio cordoglio per la scomparsa del professore Gaetano Truisi.

“Una profonda amicizia mi legava da sempre – sono le parole di Pino Galanti – a Gaetano Truisi, persona per bene, uomo di grandi doti morali, docente cui tutti i suoi studenti erano affezionati, ed esponente della sinistra con cui ha condotto mille battaglie in difesa della comunità in cui viveva. E’ una perdita gravissima per la nostra città. Perdiamo un galantuomo che anche nella lotta contro la malattia ha dimostrato tanta forza. Stringo in un forte abbraccio i familiari di Gaetano”.

“Ho appreso con enorme dispiacere la notizia della scomparsa del professore Gaetano Truisi – le parole dell’europarlamentare Annalisa Tardino – persona davvero perbene verso la quale nutrivo una grandissima stima. Licata perde un uomo di valore”.

“Esprimo il mio piu’ profondo cordoglio per la scomparsa del Prof. Gaetano Truisi persona di altissima qualita’ morale e civile, un protagonista della vita politica, Un grande dirigente della Cgil e indimenticabile vicepreside e professore dell’Istituto Re Capriata di Licata.”

E’ il commento dell’Onorevole di “Prima L’Italia” e Presidente commissione speciale all’Ars on.Carmelo Pullara.

“Con grande dolore-scrive Pullara- ho appreso la notizia della scomparsa del prof. Gaetano Truisi, un vero protagonista della vita politica. Conoscevo personalmente Gaetano Truisi e seppur di appartenenza politica diversa l’ho sempre ammirato per il grande equilibrio e la pacatezza nei ragionamenti. E’ stato esponente di spicco del PCI e del PD di Licata e dirigente dell Cgil. Attivissimo come consigliere provinciale e vice sindaco di Licata. Persona garbata, gentile e sempre disponibile. Truisi lascia un vuoto enorme nella societa’ civile cittadina. Indimenticabile il suo impegno nel mondo scolastico come vicepreside e professore di francese dell’Istituto Re Capriata. Esprimo-conclude Pullara- le mie piu’ sentite condoglianze ai familiari per la scomparsa di un uomo straordinario- Propongo al sindaco di Licata, in segno di lutto cittadino, di esporre la bandiera a mezz’asta“.

Così l’ex Sindaco Angelo Cambiano. “Con Gaetano Truisi ci siamo spesso confrontati e le sue idee ne confermavano un enorme spessore. Dal punto di vista umano, mi sono sempre trovato al cospetto di una persona squisita. E’ con grande dispiacere che ho appreso la notizia della sua prematura scomparsa. Condoglianze alla famiglia”.

Così Angelo Bennici: “Con Gaetano abbiamo condiviso un’importante stagione politica. Insieme abbiamo rappresentato Licata alla Provincia. Ne ricordo stile e attivismo politico. Una grande persona”.

Nota di commiato del Partito democratico per il Prof. Gaetano Truisi.

Con infinita tristezza e profondo sgomento ci ha lasciato il professore Gaetano Truisi.

La sua straordinaria umanità ha contraddistinto i rapporti con tutti i suoi amici, con i suoi alunni e anche con gli avversari politici.

Il circolo del PD di Licata e la Federazione Provinciale del Partito Democratico perdono un vero esempio di passione politica e coerenza.

Raccogliamo il testimone e l’eredità morale di un uomo che ha agito seguendo saldi valori sempre per il bene della collettività. La comunità licatese e il Partito Democratico si stringe alla famiglia insieme alla quale Gaetano ha lottato fino alla fine.

Decimo Agnello – Segretario del Circolo del PD di Licata

Simone Di Paola – Segretario della Federazione Provinciale del Pd