Le dirette streaming della Settimana Santa ad opera di Licata 4you web Channel prenderanno il via con il Giovedì dell’Addolorata, il 30 marzo. L’emittente seguirà la tradizionale Scinnuta, uno dei momenti più suggestivi della celebrazione mariana a Sant’Agostino.

L’avvio della diretta è in programma alle ore 17,45 di giovedì 30 marzo quando verrà introdotta dalla redazione di Licata 4you la Santa Messa a cui farà seguito la Scinnuta per l’apertura ufficiale delle celebrazioni in onore di Maria Santissima Addolorata. Per il giorno dopo – venerdì 31 marzo – è prevista la diretta streaming della processione con il programma che verrà reso noto nei prossimi giorni.