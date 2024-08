Pubblicità

La processione di Sant’Angelo in diretta streaming sui canali social di Lanterna Tv. L’appuntamento è per domenica 18 Agosto quando l’emittente trasmetterà in diretta quasi tutte le fasi del percorso del Santo Patrono. Durante la diretta sarà possibile vedere anche stralci relativi alla sfilata dei cavalli parati e dei ceri che accompagnano il Santo durante la processione e la cui uscita è in programma domenica mattina. Appuntamento domenica 19 Agosto dalle ore 19,50 sui canali Face