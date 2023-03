Pubblicità

Dopo la Scinnuta, oggi è il gran giorno della processione della Madonna Addolorata. Licata 4you web channel proporrà la diretta streaming dell’evento. L’inizio è previsto alle ore 9.45 e verranno seguite le fasi della processione per le vie della città. La diretta sarà articolata Con uno studio che seguirà il tragitto della Madonna Addolorata fino all’arrivo in Piazza Progresso. Poi verrà seguita la parte finale fino al rientro in Chiesa Madre.

Sarà possibile assistere alla trasmissione in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Licata 4you web channel.