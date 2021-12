Pubblicità

Che il Comune sia in gravissime difficoltà economiche è ormai cosa nota. Ma anche i vari dipartimenti soffrono pure nelle esigenze basilari. E’ il caso del comando di Polizia Municipale di Piazzale Libia. Da mesi ormai, quanti operano nel presidio possono solo ricevere le chiamate ma non possono a loro volta usare il telefono di servizio restando di fatto isolati. Alla base di questa problematica ci sarebbero (come sempre) motivazioni di natura economica. La linea telefonica è stata infatti disabilitata per effettuare le chiamate e gli stessi agenti devono utilizzare il proprio telefono personale anche per comunicazioni attinenti il lavoro. Come detto in precedenza, da fonti interne abbiamo appreso che tutto ciò si protrae da diversi mesi malgrado segnalazioni, lamentele e comunicazioni di servizio rimaste però finora del tutto inascoltate. Quando il problema verrà risolto non è dato sapersi. Il Comune non naviga in buone acque e probabilmente si spera di migliorare un tantino la situazione con l’anticipazione di cassa appena richiesta alla tesoreria comunale. Ma è evidente che così non si può andare avanti. Dal Comando di Polizia Municipale, quotidianamente partono comunicazioni per tutti gli altri dipartimenti comunali e non può sempre essere il sacrificio personale degli operatori a garantire la copertura del servizio. Un altro, grave sintomo di quanto l’Ente sia in difficoltà finanziaria ma qui siamo davvero al limite dell’interruzione di un servizio indispensabile come quello dei Vigili urbani. Finora l’unico risultato ottenuto è stato un allargamento delle braccia alle legittime richieste pervenute dal presidio sull’altare di un contenimento della spesa il cui impatto si sta sentendo notevolmente su diversi servizi. Il Comando di Polizia Municipale isolato telefonicamente è però oggettivamente troppo alla luce dell’importanza dei servizi prestati in quel presidio.