“Esprimo soddisfazione per l’incarico di Ispettore onorario ai beni culturali di Licata conferito al professore La Perna a cui auguro buon lavoro per lo svolgimento dell’importante attività. Ringrazio altresì l’assessore ai Beni culturali e all’Identità siciliana Alberto Samona’ per l’interesse mostrato nei confronti della comunità licatese in un settore importante come quello della tutela dei Beni culturali”.

Così in una nota l’europarlamentare della Lega Salvini premier Annalisa Tardino.