Abbiamo deciso di cambiare nome e di darci un look diverso. E per farlo, abbiamo scavato nella tradizione e nei simboli della nostra città. Si chiamerà “Lanterna Tv – visione cittadina” ed è la prosecuzione del progetto editoriale nato due anni fa sotto l’insegna di Licata 4you web Channel che adesso mettiamo in cantina per dare spazio a un marchio con cui pensiamo di essere più attrattivi e più facilmente raggiungibili dai nostri utenti. Ciò che mai cambierà nella nostra missione “di fare televisione” sarà lo stile. Abbiamo pensato fin dall’inizio ad un prodotto smart, a prova di cellulare o di tablet. Al passo con i tempi frenetici che viviamo dove anche il “consumo” dell’informazione è chiamato al rispetto di tempi snelli e immediati. E lo faremo soprattutto in diretta, entrando nelle vostre case per raccontarvi la città come accaduto recentemente per le processioni della Settimana Santa, per le festività patronali in onore di Sant’Angelo e per le elezioni amministrative. Perchè noi la tv la immaginiamo così, presente. Nelle grandi occasioni ma non solo. E i 200mila accessi dell’ultimo mese (tra Facebook e YouTube) ci testimoniano che tutto ciò vi piace. Proveremo a darvelo ancora meglio.

Il rinnovamento del nome, seguirà un rinnovamento grafico che ci darà un vestito più bello. Il tutto a partire dal 19 Giugno quando lanceremo il nostro nuovo brand. A livello di accessibilità non cambierà nulla rispetto al passato: il canale (e i contenuti realizzati) resterà sempre lo stesso sia su Facebook che su Youtube con l’unica novità legata alla ricerca sul web. Non ci troverete più come Licata 4you web Channel ma come Lanterna Tv.

Tutto sarà spiegato in una conferenza stampa di presentazione che abbiamo organizzato per domenica prossima – 18 Giugno 2023 – alle ore 19,30 nell’Aula Magna del Liceo Linares. Saremo in diretta streaming per la presentazione dove avrete modo di conoscere il nuovo logo con cui vi abituerete a convivere. “Lanterna Tv – visione cittadina”: noi continuiamo da qui!