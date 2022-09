Pubblicità

“Diamo il benvenuto nel partito al consigliere comunale di Licata Calogero Scrimali, persona di indiscussa esperienza politica, che aggiunge un ulteriore tassello alla platea di amministratori già organici alla Lega Salvini premier, la cui crescita nell’isola continua ad un ritmo costante”.

Ad affermarlo in una nota sono l’europarlamentare Annalisa Tardino, segretario provinciale e il Segretario regionale della Lega, on. Nino Minardo.

“Sono molto dispiaciuta per l’attacco che lo stesso Scrimali ha dovuto subire in questi giorni a seguito di una foto scattata in compagnia di Matteo Salvini, leader nazionale peraltro di coalizione. Spiace constatare una volta di più come il Sindaco Pino Galanti, di Forza Italia, utilizzi le deleghe assessoriali solo per fare politica e non per svolgere quella attività amministrativa di cui la città avrebbe urgente necessità – conclude l’on. Tardino – Un benvenuto al consigliere cui si augura un proficuo lavoro”.