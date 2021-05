La fotografa licatese Teresa Bontà è stata selezionata alla Biennale dell’Arte di Londra con il progetto Time. Teresa Bontà sarà finalista insieme ad altri 454 artisti. “E’ una cosa troppo grande e ho faticato a crederci – il suo commento – ho appreso la notizia con grande stupore e non vi nascondo che la prima reazione sono state le lacrime. Sono felicissima”. Il percorso di crescita professionale di Teresa Bontà non si arresta e la scritturazione per la finale della Biennale dell’Arte di Londra arricchisce un curriculum sempre più prestigioso.