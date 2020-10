Momento di indubbio valore simbolico questa mattina presso la Cittadella della Salute di Agrigento: nell’intento di offrire un chiaro messaggio sulle buone prassi da seguire, la direzione ASP si è sottoposta a vaccinazione antinfluenzale. Il commissario straordinario, Mario Zappia, insieme al direttore sanitario, Gaetano Mancuso, ha voluto offrire un esempio diretto alla cittadinanza sensibilizzando la collettività a compiere un gesto semplice ma di grande efficacia nella tutela della salute.

La campagna di vaccinazione contro l’influenza stagionale, per la prevenzione della malattia e delle sue complicanze, è già scattata in provincia di Agrigento lo scorso 5 ottobre. Le vaccinazioni vengono effettuate su tutto il territorio Asp presso gli studi dei medici di famiglia, dei pediatri di libera scelta ed in tutti i presidi vaccinali aziendali. Il servizio è gratuito per chi ha compiuto i sessant’anni, per i bambini dai sei mesi ai sei anni, per i soggetti di ogni età con patologie a rischio, per le persone ricoverate in strutture per lungodegenti, per i familiari di persone ad alto rischio e, soprattutto, per gli operatori sanitari e di assistenza, gli addetti ai servizi di pubblica utilità, i donatori di sangue ed il personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzale non umana. La campagna per la somministrazione del vaccino antinfluenzale stagionale va da ottobre sino a fine a febbraio e ciò per poter garantire livelli efficaci di copertura anticorpali nel tempo dal momento che i virus dell’influenza raggiungono l’apice della diffusione nella nostra regione tra dicembre e marzo.