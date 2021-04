“A seguito della attività di polizia ambientale, effettuata

congiuntamente con personale dell’ARPA Sicilia, è stata interdetta

un’area di circa 500 mq2, occupata da rifiuti di vario genere, tra i

quali alcuni pericolosi. Gli Enti competenti sono stati interessati per una celere bonifica dell’area portuale in questione”. Con questa nota, la Capitaneria di Porto ha annunciato un’imminente bonifica dell’area posta sotto sequestro giovedì scorso all’interno della darsena di Marianello di cui il nostro portale ha riferito in anteprima.