La darsena di Marianello è di nuovo ricolma di rifiuti. E’ una situazione che ha davvero del paradossale. Adesso la “furia imbrattatrice” sembra aver raggiunto livelli incredibili e l’intera darsena è in condizioni pietose. Sotto i murales realizzati qualche anno fa, si sono ammassate quantità enormi di ingombranti. Alcuni anche lontano dalle batterie dei cassonetti per la raccolta della spazzatura. All’inciviltà non sembra purtroppo esserci mai fine.